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05:07, 19 октября 2022Россия

Минпромторг попросил промышленность отказаться от иностранных мессенджеров

Минпромторг России попросил промышленность отказаться от Zoom, Skype и WhatsApp

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Минпромторг РФ обратился к руководителям промышленных предприятий с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров, а также систем видеоконференций (ВКС). Речь идет, в том числе, о популярных в России Zoom, Skype и WhatsApp. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо ведомства.

Из него следует, что отказ необходим в целях обеспечения кибербезопасности. В качестве альтернативы предлагается использовать отечественные мессенджеры и ВКС — как на компьютерах, так и на смартфонах, планшетах и других устройствах.

В реестре российского софта зарегистрировано 258 коммуникационных программных продуктов, у 74 из них соответствующий код классификатора указан основным. Среди мессенджеров и программ видеосвязи, включенных в реестр,— «Яндекс.Мессенджер» и «Яндекс.Телемост», Jazz, TrueConf, «Контур.Толк», ICQ и «ТамТам».

По данным исследования интегратора Artezio, самыми безопасными программами для связи эксперты называют американский Signal, швейцарскую Threema, американскую Wickr и Telegram. На последнем месте в данном рейтинге оказался WhatsApp.

Ранее в Министерстве просвещения России опровергли информацию о том, что родителям и учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. В ведомстве уточнили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную систему «Моя школа».

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Екатерина Подвигина
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