Минпросвещения опровергло информацию о запрете пользования WhatsApp учителями и родителями

В Министерстве просвещения России опровергли информацию о том, что родителям и учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом пишет ТАСС.

Там уточнили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную систему «Моя школа».

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами», — сообщили в ведомстве, уточнив, что в этой системе есть элементы от ведущих российских IT-компаний.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Минпросвещение запретило учителям и родителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. В ведомстве, по данным издания, рекомендовали перейти на «VK Мессенджер».