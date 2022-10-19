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18:14, 19 октября 2022Ценности

Алсу раскрыла секрет молодости

Российская певица Алсу заявила, что поддерживает молодость с помощью уколов красоты
Алсу

Алсу. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Алсу раскрыла секрет, который помогает ей поддерживать молодость. Соответствующими размышлениями на данную тему она поделилась с изданием «7 Дней».

В интервью с журналистами знаменитость рассказала, что она не стесняется своего возраста. «Я не стесняюсь своих лет, никогда не буду скрывать своего возраста, потому что я его не чувствую. И считаю, что выгляжу неплохо в свои 39. В конце концов, не цифры в паспорте определяют нас», — заявила звезда.

При этом поп-исполнительница призналась, что поддерживать молодость ей помогают аппаратные процедуры и уколы красоты. В то же время Алсу отметила, что не так часто посещает косметолога и не исключает влияние генетики на свой внешний вид. «Моя мама прекрасно выглядит для своих лет, притом что практически ничего не делает с лицом, даже иногда кремом забывает пользоваться. Так что мне просто повезло», — пояснила она.

В июле Алсу раскрыла собственный способ скрыть лишний вес с помощью одежды. Артистка рассказала, что часто носит на публике наряды свободного кроя, поскольку подобные оверсайз-вещи прячут выпирающий живот.

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Карина Черных
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