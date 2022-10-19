Суд приостановил мобилизацию требовавшего альтернативную службу россиянина

Суд приостановил мобилизацию требовавшего альтернативную службу баптиста Мушуманского

Гатчинский городской суд в Ленинградской области приостановил мобилизацию убежденного баптиста Павла Мушуманского, который потребовал альтернативной гражданской службы (АГС), после его иска к военкомату и призывной комиссии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

23-летний россиянин в 2019-2021 года проходил АГС и работал в прачечной психоневрологического интерната Кингисеппа. Из иска следует, что он выбрал такую службу по причине религиозных убеждений, так как не может выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых целей.

Мушуманский получил повестку в военкомат 24 сентября — его мобилизовали, как утверждается в иске, без проведения медицинского осмотра. Просьбы россиянина об АГС проигнорировали, после чего он обратился в суд с просьбой отменить решение о мобилизации.

Верующий указал, что альтернативная служба гарантирована Конституцией России. Его дело приняли, после чего судья городского суда Марина Гиренко приостановила решение призывной комиссии, а также действие повестки. В этот момент Мушуманский находился в одной из воинских частей Луги. Заседание по иску о замене мобилизации на АГС состоится 15 ноября.

12 октября суд в России впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. Мужчина также получил отказ в прохождении альтернативной гражданской службы и подал иск в суд.

На правительственном портале «Объясняем.рф» говорится, что при при призыве по мобилизации не предусмотрена альтернативная гражданская служба. При этом в третьем пункте Конституции России указано, что при противоречии несения военной службы убеждениям или вероисповеданию гражданина (а также в других случаях, установленных федеральным законом) он имеет право на замену ее АГС.