Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 19 октября 2022Россия

Суд приостановил мобилизацию требовавшего альтернативную службу россиянина

Суд приостановил мобилизацию требовавшего альтернативную службу баптиста Мушуманского

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Гатчинский городской суд в Ленинградской области приостановил мобилизацию убежденного баптиста Павла Мушуманского, который потребовал альтернативной гражданской службы (АГС), после его иска к военкомату и призывной комиссии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

23-летний россиянин в 2019-2021 года проходил АГС и работал в прачечной психоневрологического интерната Кингисеппа. Из иска следует, что он выбрал такую службу по причине религиозных убеждений, так как не может выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых целей.

Материалы по теме:
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Мушуманский получил повестку в военкомат 24 сентября — его мобилизовали, как утверждается в иске, без проведения медицинского осмотра. Просьбы россиянина об АГС проигнорировали, после чего он обратился в суд с просьбой отменить решение о мобилизации.

Верующий указал, что альтернативная служба гарантирована Конституцией России. Его дело приняли, после чего судья городского суда Марина Гиренко приостановила решение призывной комиссии, а также действие повестки. В этот момент Мушуманский находился в одной из воинских частей Луги. Заседание по иску о замене мобилизации на АГС состоится 15 ноября.

12 октября суд в России впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. Мужчина также получил отказ в прохождении альтернативной гражданской службы и подал иск в суд.

На правительственном портале «Объясняем.рф» говорится, что при при призыве по мобилизации не предусмотрена альтернативная гражданская служба. При этом в третьем пункте Конституции России указано, что при противоречии несения военной службы убеждениям или вероисповеданию гражданина (а также в других случаях, установленных федеральным законом) он имеет право на замену ее АГС.

Город здоровья
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ВСУ начали продвижение на херсонском направлении
Президента Казахстана внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Дрейк рассказал о гонораре в 100 долларов за свое первое выступление
Артемий Лебедев назвал недостаток популярного у россиян зарубежного города
Экс-замминистра энергетики уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей
Анонсировано новое заседание Совфеда после встречи Совбеза с Путиным
Россияне запаслись наличкой на 15 триллионов рублей
Россияне кинулись снимать жилье в популярной пляжной стране
Девушка вычислила лучший день для знакомства в дейтинговых приложениях
41-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут за 20 тысяч рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.