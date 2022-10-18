Суд отказал россиянину в замене призыва по мобилизации на гражданскую службу

Суд Петербурга отказал россиянину в замене призыва по мобилизации на гражданскую службу

Районный суд Санкт-Петербурга отказал россиянину в замене призыва по мобилизации на альтернативную гражданскую службу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Невский суд рассмотрел заявление местного жителя Кирилла Березина, который утверждал, что военная служба противоречит его убеждениям.

«Березин просил признать незаконной повестку, признать незаконным решение о мобилизации, заменить военную службу на альтернативную гражданскую», — сообщили в суде, добавив, что гражданину было отказано в удовлетворении иска.

Пресс-служба отметила, что это первое решение в городе по иску мобилизованного. Всего в Санкт-Петербурге зарегистрировано 32 административных исковых заявления об оспаривании мобилизации.

12 октября адвокат Павел Чиков заявил, что в России суд впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. По его данным, ранее призванный по мобилизации мужчина получил отказ в прохождении альтернативной гражданской службы и подал иск в суд, оспаривая законность решения военкомата и призывной комиссии.

