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18:46, 12 октября 2022Силовые структуры

Суд впервые приостановил мобилизацию россиянина

Суд впервые приостановил мобилизацию гражданина в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В России суд впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале, не раскрывая детали дела.

По его данным, ранее призванный по мобилизации мужчина получил отказ в прохождении альтернативной гражданской службы и подал иск в суд, оспаривая законность решения военкомата и призывной комиссии.

Суд назначил дату рассмотрения его иска и наложил обеспечительные меры — приостановил решение о призыве на военную службу и действие повестки до вступления в силу решения суда по иску россиянина.

Истец в настоящее время находится в войсковой части, командование обязано вернуть его к месту жительства, чтобы он смог участвовать в судебных слушаниях, отмечает Чиков.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тысяч человек.

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Любовь Ширижик
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