Украинскому народу и Зеленскому присудили премию Сахарова

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и Владимиру Зеленскому

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецола в Twitter.

Мецола также подчеркнула, что украинский народ во главе с Зеленским «отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев».

Премия Сахарова является главной наградой Европейского союза в области прав человека. Европарламент вручает ее ежегодно с 1988 года.

Ранее Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону до конца 2022 года.