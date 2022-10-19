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18:20, 19 октября 2022Мир

Украинскому народу и Зеленскому присудили премию Сахарова

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и Владимиру Зеленскому

Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Мецола в Twitter.

Мецола также подчеркнула, что украинский народ во главе с Зеленским «отстаивают то, во что верят, борются за европейские ценности и рискуют жизнью ради всех европейцев».

Премия Сахарова является главной наградой Европейского союза в области прав человека. Европарламент вручает ее ежегодно с 1988 года.

Ранее Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону до конца 2022 года.

Татьяна Антоненко
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