Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген

Европарламент призвал Совет ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца 2022 года

Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Об этом говорится в соответствующей резолюции ЕП.

Документ был принят 18 октября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Депутаты отметили, что соответствующее решение Совет ЕС должен принять до конца 2022 года, поскольку обе страны «уже давно соответствуют необходимым критериям».

«Это должно обеспечить отмену проверок на всех внутренних границах с начала 2023 года», — говорится в резолюции.

Присоединение новых стран к Шенгену требует единогласного решения Совета ЕС. В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 26 стран. Болгария и Румыния являются членами Евросоюза с 2007 года. Чтобы войти в Шенгенскую зону, стране-кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

О том, что «Румыния заслужила свое естественное место в Шенгенском пространстве», еще в 2017 году заявлял Жан-Клод Юнкер, занимавший на тот момент должность председателя Еврокомиссии.