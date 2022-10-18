Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:00, 18 октября 2022Мир

Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген

Европарламент призвал Совет ЕС принять Румынию и Болгарию в Шенген до конца 2022 года

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза принять решение об интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Об этом говорится в соответствующей резолюции ЕП.

Документ был принят 18 октября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Депутаты отметили, что соответствующее решение Совет ЕС должен принять до конца 2022 года, поскольку обе страны «уже давно соответствуют необходимым критериям».

«Это должно обеспечить отмену проверок на всех внутренних границах с начала 2023 года», — говорится в резолюции.

Присоединение новых стран к Шенгену требует единогласного решения Совета ЕС. В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 26 стран. Болгария и Румыния являются членами Евросоюза с 2007 года. Чтобы войти в Шенгенскую зону, стране-кандидату необходимо выполнить ряд требований, касающихся борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

О том, что «Румыния заслужила свое естественное место в Шенгенском пространстве», еще в 2017 году заявлял Жан-Клод Юнкер, занимавший на тот момент должность председателя Еврокомиссии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне проведения спецоперации
В Китае назвали цель США в отношении Украины
Интервью Суровикина назвали новым подходом к информированию россиян об СВО
В ООН призвали задействовать Конвенцию о биооружии из-за США
Стерлинг показал знания русского языка перед турниром UFC
Трампа уличили в осведомленности о секретности переписки с Ким Чен Ыном
Европарламент призвал принять Румынию и Болгарию в Шенген
Стрелков подтвердил свое участие в спецоперации
На «Госуслугах» произошел сбой при оформлении загранпаспортов
Бузова поделилась подробностями изучения четвертого иностранного языка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.