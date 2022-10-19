Путин заявил о создании Украиной бандподполья в России

Президент Путин заявил, что Украина засылает в Россию людей для создания бандподполья

Украина засылает в Россию людей для создания в российских регионах бандитского подполья. Об этом сообщил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин. Трансляция выступления главы государства велась на официальном канале Кремля в Telegram.

Также президент сравнил действия Киева с действиями сторонников Степана Бандеры.

«Как и их идейные предшественники, бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — заявил он.

Также он в очередной раз отметил, что именно Украина причастна ко взрыву на Крымском мосту. Утром 8 октября на мосту через Керченский пролив произошел взрыв грузовика. В результате подрыва были разрушены несколько пролетов автомобильной части моста. В результате теракта погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Ранее Путин предупредил о жестком ответе в случае, если Украина продолжит совершать теракты на территории РФ.