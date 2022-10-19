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23:18, 18 октября 2022Мир

В ООН призвали задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Дипломат Воронцов: ряд стран в ООН призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за США

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Группа стран в Организации объединенных наций (ООН) призвала задействовать Конвенцию о биооружии из-за деятельности США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

В частности, речь идет о статье 6. В заявлении государств отмечается, что вопросы к военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине по-прежнему остаются.

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Марина Совина
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