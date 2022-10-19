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08:23, 19 октября 2022Россия

Украина вновь попыталась ударить по мосту в Херсоне

ВСУ попытались ударить по Антоновскому мосту в Херсоне, российская ПВО сбила все ракеты
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Ночью 19 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались нанести ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб нового российского региона.

По его словам, все ракеты сбила российская система противовоздушной обороны (ПВО).

«В районе часа ночи ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост, выпустив шесть ракет HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — рассказал сотрудник.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что всем жителям Херсонской области, которые захотят переехать в другой регион РФ, будут выдавать жилищные сертификаты. Комментируя инициативу, Хуснуллин указал, что на уровне правительства была подготовлена специальная программа.

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Василий Мека
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