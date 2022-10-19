Инфляция в Британии подскочила

Инфляция в Великобритании разогналась до 10,1 процента на фоне роста цен на продукты

В сентябре инфляция в Великобритании разогналась до 10,1 процента в годовом исчислении на фоне роста цен на продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управление национальной статистики.

В августе этот показатель составлял 9,9 процента. Нынешний рост совпал с 40-летним максимумом, достигнутым в июле, и превысил ожидания экономистов, которые ждали 10-процентного повышения. Цены на продукты питания выросли на 14,8 процента по сравнению с прошлым годом, что также является самым сильным ростом за более чем за четыре десятилетия. Мебель и товары для дома стали еще одним драйвером роста цен и подскочили на 10,7 процента в сентябре. Стремительный рост цен привел к самому резкому сокращению покупательной способности потребителей за последние десятилетия, что привело к падению рейтингов правительства премьер-министра Лиз Трасс, в частности.

Еще в конце лета Британии пообещали невиданную инфляцию из-за «ушедших в стратосферу» цен на газ. По прогнозам аналитиков Citi, уже к январю 2023-го показатель может составить 18 процентов. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, каким образом государственная политика может повлиять как на инфляцию, так и на реальную экономику.