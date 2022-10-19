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10:45, 19 октября 2022Ценности

41-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут за 20 тысяч рублей

Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза продадут за 20 тысяч рублей

Фото: PA Images / Getty Images

Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза, которая состоялась 29 июля 1981 года, выставили на продажу. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о фруктовом торте весом 102 килограмма бежевого цвета на основе марципана, который был покрыт глазурью и украшен разноцветным королевским гербом. Отмечается, что кусок десерта на протяжении десятилетий хранился в подарочной коробке у прислуги Виндзорского замка Найджела Рикеттса, который посещал церемонию бракосочетания в качестве гостя.

Известно, что лот предложат к покупке участникам аукциона Dore and Rees Auctions. Первоначальная стоимость оценивается как минимум в 300 фунтов стерлингов (20,9 тысячи рублей), однако организаторы торгов предполагают, что 41-летний торт уйдет с молотка за гораздо большую сумму.

В марте 2021 года личные письма принцессы Дианы продали за несколько миллионов рублей. Всего на продажу выставили 39 записок, написанных принцессой в период с 1990-го по 1997 год. Торги состоялись 18 марта на аукционе David Lay Auctions в Корнуолле. Точная стоимость лота не сообщается, однако известно, что письма оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей). Имена покупателей также не раскрываются.

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Майя Пономаренко
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41-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут за 20 тысяч рублей
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