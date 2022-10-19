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15:35, 19 октября 2022Забота о себе

Косметолог назвала способы защищать кожу в холода

Косметолог Ксения Вебер посоветовала в холод защищать кожу кремом с витамином С

Фото: engin akyurt / Unsplash

Зимой кожа нуждается в уходе не меньше, чем летом при палящем солнце, рассказала косметолог, эксперт интерактивного универмага Shopping Live Ксения Вебер. В беседе с «Лентой.ру» она посоветовала защищать кожу кремами с витамином С и назвала другие способы ухода за ней в холода.

По словам косметолога, для защиты кожи в холодную и ненастную погоду перед выходом на улицу важно использовать качественные защитные (барьерные) крема. «Не верьте мифам о том, что увлажняющим кремом нельзя пользоваться зимой. Если вы услышите версию, что в мороз в таком креме замерзают кристаллики воды, знайте, что это неправда», — утверждает она.

Обязательно в уходе за кожей нужно использовать средства с антиоксидантами. Так, бета-каротин ускоряет регенерацию кожи, витамин C осветляет кожу и уменьшает пигментацию, а также замедляет выработку меланина и ускоряет обновление эпидермиса, витамин Е участвует в восстановлении межклеточных мембран

Ксения Веберкосметолог

Вебер советует с наступлением холодного времени года вводить в уход средства с кислотами для пилинга, или энзимы. При контакте с энзимами мертвые клетки отслаиваются, и в результате текстура кожи выравнивается, становится мягкой и сияющей.

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Косметолог обратила внимание, что осенью и зимой не стоит забывать и о защите от солнца. Лучи типа А активны зимой, они проникают через облака и даже стекла. Именно эти лучи являются причиной фотоповреждения кожи, на ней появляется пигментация, купероз и ранние признаки старения.

Также для защиты кожи в морозы необходимо ежедневно пользоваться мягкими очищающими средствами, подвела итог Вебер.

Ранее косметолог Ирина Парфененкова рассказала, что синяки и отеки под глазами могут быть признаками некоторых болезней. По ее словам, они могут образовываться из-за стресса, болезней сердца и других заболеваний.

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Вера Владзиевская
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