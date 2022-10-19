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11:02, 19 октября 2022Из жизни

Трехметровый крокодил выпрыгнул из воды и укусил мужчину за голову

Daily Mail: в Австралии трехметровый крокодил укусил ловца крабов за голову

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

Крокодил выпрыгнул из воды и укусил ловца крабов за голову в австралийском округе Кимберли, штат Западная Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое мужчин охотились на крабов на небольшой лодке вблизи популярной туристической достопримечательности — горизонтальных водопадов. Неожиданно из воды выпрыгнул трехметровый крокодил и вцепился в одного из них. Другой ловец не растерялся, схватил нож и ударил рептилию по голове. Это заставило ее разжать зубы.

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Пострадавшего мужчину госпитализировали. Сообщается, что он не получил серьезных травм.

Розыском хищника занимаются рейнджеры. Если им удастся обнаружить крокодила, который совершил нападение, и он продолжит подвергать угрозе общественную безопасность, его могут уничтожить.

Ранее сообщалось, что 43-летний Уиндерс Сианене из Зимбабве пережил нападение крокодила и лишился ноги и руки.

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Алиса Дмитриева
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