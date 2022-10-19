Трехметровый крокодил выпрыгнул из воды и укусил мужчину за голову

Daily Mail: в Австралии трехметровый крокодил укусил ловца крабов за голову

Крокодил выпрыгнул из воды и укусил ловца крабов за голову в австралийском округе Кимберли, штат Западная Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

Двое мужчин охотились на крабов на небольшой лодке вблизи популярной туристической достопримечательности — горизонтальных водопадов. Неожиданно из воды выпрыгнул трехметровый крокодил и вцепился в одного из них. Другой ловец не растерялся, схватил нож и ударил рептилию по голове. Это заставило ее разжать зубы.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Сообщается, что он не получил серьезных травм.

Розыском хищника занимаются рейнджеры. Если им удастся обнаружить крокодила, который совершил нападение, и он продолжит подвергать угрозе общественную безопасность, его могут уничтожить.

Ранее сообщалось, что 43-летний Уиндерс Сианене из Зимбабве пережил нападение крокодила и лишился ноги и руки.