Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме

Юрист Солдатова рассказала о штрафах за сжигание мусора на дачном участке

Подготавливая дачный участок к зиме, нужно помнить о правилах, нарушение которых может повлечь за собой штрафы. Об этом доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала агентству «Прайм».

Как на своей, так на общей территории категорически запрещается сжигать мусор, траву, листву и прочие отходы. Делать это разрешено только в специально предназначенных мечтах. Для сжигания должна быть подготовлена либо яма глубиной не менее 30 сантиметров и больше метра в диаметре, либо бочка или бак объемом один кубический метр. Важно учесть, что и то, и другое должно располагаться минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метрах — от лиственного леса. А если участок расположен на торфяных почвах, то сжигать на нем мусор вообще нельзя.

По словам Солдатовой, нарушение этих правил влечет за собой штраф. Для физлиц — от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; для юрлиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.

Ранее россиянам назвали самые опасные для дачников регионы. Оказалось, что опаснее всего иметь частный дом в Ленинградской и Иркутской областях. В первой половине 2022 года в этих регионах зафиксировали максимальное число происшествий с дачами, расположенными в садово-некоммерческих товариществах.