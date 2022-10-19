В России предсказали трехкратный рост дефолтов

Агентство «Эксперт РА» предсказало трехкратный рост корпоративных дефолтов в России

В ближайший год с дефолтами по облигациям столкнутся порядка 25 российских компаний, это более чем трехкратный рост по сравнению с прогнозом на текущий год, хотя и тот уже перевыполнен. Об этом со ссылкой на обзор рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщает РБК.

Причиной для такого вывода эксперты называют санкционные шоки, последовавший за вводом российских войск на территорию Украины отток инвесторов, повышение ставок по банковским вкладам. Эти проблемы особенно серьезны в случае компаний, которые впервые вышли на долговой рынок в 2018-2021 годах и теперь нуждаются в рефинансировании.

В первую очередь опасность грозит эмитентам, предлагавшим высокодоходные облигации, то есть у которых ставки по купонам выше ключевой ставки минимум на пять процентных пунктов.

Аналитики указывают, что российский долговой рынок к настоящему времени переносит новый кризис лучше, чем рынок акций. Однако источником его относительной надежности стали эмитенты первого эшелона, которым пришлось выйти на российский рынок из-за закрытия для них зарубежных источников финансирования.

На фоне нестабильности компании предлагают покупателям облигаций более выгодные условия. Для компаний первого эшелона средний уровень доходности вырос на 300-500 базовых пунктов, премия по отношению к облигациям федерального займа (ОФЗ) дошла до 110 базовых пунктов. В случае второго эшелона премия поднялась со 130 до 347 базисных пунктов. Такая ситуация увеличивает возможность дефолта, но для ее решения нужно снизить геополитическую напряженность.

Ранее глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов предположил, что в ближайшие полтора года российский рынок лишится до 30 банков, в том числе крупных.