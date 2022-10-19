В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов

Депутат Лантратова попросила Шойгу об отсрочке для педагогов детских домов и интернатов

Первый заместитель главы комитета по просвещению Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны и Минобразования РФ с предложением расширить список категорий граждан, которым положена отсрочка в рамках частичной мобилизации. Парламентарий считает нужным внести в него педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров. Копию обращения Лантратова опубликовала в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что роль педагогов мужского пола очень важна и для государства, и для воспитанников — сирот и трудных подростков с девиантным поведением. По ее мнению, призыв педагогов-мужчин может негативно сказаться на детях. Отмечается, что в подобных учреждениях педагоги-женщины часто оказываются бессильны перед трудностями воспитания.

По словам Лантратовой, она получает множество обращений от граждан и организаций по этому вопросу. Например, ей написала директор православного детского дома «Павлин» Наталья Сидорина в связи с мобилизацией ее сотрудника Александра Юзефовича. Сообщается, что при его призыве на службу было допущено множество нарушений. Даже его рост и вес не соответствуют допустимому минимуму. Однако Юзефович не стал уклоняться и сейчас проходит службу в 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о решении Минобороны вопроса о частичной мобилизации многодетных отцов. В соответствии с новой инициативой, от мобилизации освободят многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, причем не до 16, а до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.

