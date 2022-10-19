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11:05, 19 октября 2022Россия

Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Врио главы ДНР Пушилин заявил о контроле над ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по всей ее территории полностью контролируется Россией, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что у Украины все еще есть возможность вести огонь по населенным пунктам нового российского региона.

«У противника по-прежнему остается возможность доставать до наших населенных пунктов. Сегодня с утра у нас три района Донецка, Макеевка опять под обстрелом противника», — уточнил Пушилин.

Глава ДНР также призвал не ждать изменений на линии фронта в ближайшее время. При этом освобождение Артемовска продолжается. «Там борьба за каждый клочок идет», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли Попасную ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено две ракеты.

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Василий Мека
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