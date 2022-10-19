ВСУ обстреляли Попасную из HIMARS

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Попасную двумя ракетами из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Попасную ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram.

Удар был зафиксирован около 00:35 по местному времени. Всего по городу было выпущено две ракеты. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.

16 октября ВСУ обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка. В течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.