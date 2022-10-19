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13:43, 19 октября 2022Интернет и СМИ

Сыну Доренко отказали в праве на могилу отца

Суд отказал сыну Сергея Доренко в праве на могилу отца на Троекуровском кладбище

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Савеловский суд Москвы отклонил иск сына Сергея Доренко 23-летнего Прохора к вдове журналиста Юлии и ГБУ «Ритуал» из-за прав на могилу отца. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд завершил рассмотрение иска 18 октября и принял решение отказать в удовлетворении исковых требований сына Доренко. Таким образом, право на землю останется у вдовы журналиста.

4 июля сообщалось, что сын Доренко решил отсудить право на ответственное хранение могилы отца у вдовы журналиста. Это позволило бы родственникам хоронить на том же месте других членов семьи после их смерти.

Доренко погиб 9 мая 2019 года в возрасте 59 лет. Во время поездки на мотоцикле у журналиста разорвалась аорта.

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Денис Савосин
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