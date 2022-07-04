Сын Доренко решил судиться с его вдовой

Сын Доренко Прохор подал в суд на его вдову Юлию из-за прав на могилу журналиста

Сын покойного журналиста Сергея Доренко 23-летний Прохор подал в суд на его вдову Юлию. Как сообщил Mash в Telegram, он решил отсудить права на хранение могилы.

По данным канала, права на ответственное хранение могилы принадлежат вдове. Сын Доренко обратился в суд с требованием передачи прав. Он начал судебное разбирательство, чтобы получить возможность хоронить на том же месте других членов семьи после их смерти.

Доренко ушел из жизни 9 мая 2019 года, ему было 59 лет. Во время управления мотоциклом у журналиста разорвалась аорта.

После смерти старшие дочери просили похоронить отца по христианскому обряду, но жена Юлия настаивала на кремации. По ее словам, такова была последняя воля покойного. В результате часть праха развеяли над Керчью, а часть — захоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Доренко женился на Юлии Синявиной в 2013 году, брак стал вторым для журналиста. В первом браке с искусствоведом Мариной Доренко у него родилось трое детей: сын Прохор и дочери Екатерина и Ксения.