Власти Франции рассказали о ситуации с топливом

Премьер-министр Франции Борн заявила об улучшении ситуации со снабжением топливом

Ситуация со снабжением топливом заправок и потребителей улучшилась по всей территории Франции, рассказала в ходе правительственного часа премьер-министр страны Элизабет Борн, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам премьер-министра, в столичном регионе Иль-де-Франс ситуация меняется в лучшую сторону, в О-де-Франс ранее не работало 55 процентов заправок, а теперь — только 15 процентов. «Я вновь призываю сотрудников нефтеперерабатывающих заводов возобновить работу. Это неприемлемо, чтобы меньшинство "блокировало" всю страну», — заявила Борн.

27 сентября во Франции начались забастовки на НПЗ, которые привели к остановке пяти из семи крупнейших заводов в стране. Сотрудники завода Exxon Mobil в Нормандии бастовали с 20 сентября, но смогли договориться с руководством компании об индексации заработных плат, в результате чего заводы заработали. В то же время ключевые НПЗ TotalEnergies прекратили работу 27 сентября и до сих пор не смогли ее возобновить, так как наиболее радикальный профсоюз CGT отказывается от условий соглашения, предлагаемого руководством компании и властями.

Из-за остановок НПЗ на 30 процентах заправок в стране наблюдалась нехватка бензина, и власти вынужденно задействовали стратегические резервы и увеличили импорт. По крайней мере два департамента в парижском регионе ввели временный запрет на продажу топлива в канистры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.