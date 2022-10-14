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17:53, 14 октября 2022Экономика

Стремление Франции выйти из топливного кризиса осложнилось по одной причине

Reuters: профсоюз отказался от переговоров с Total для прекращения забастовок на НПЗ

Фото: Michel Euler / AP

Стремление Франции выйти из топливного кризиса осложнилось по причине отказа одного наиболее радикально настроенного профсоюза CGT от переговоров с руководством французского энергогиганта Total Energies об условиях прекращения забастовок на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны, сообщил Reuters.

CGT был в эпицентре недельной забастовки на французских НПЗ, отмечает агентство. Причиной отказа от продолжения переговоров в CGT назвали то, что предложенных уступок от Total якобы недостаточно. «Мы увидели маскарад», — заявил журналистам представитель CGT Алексис Антониоли.

Решение профсоюза помешает скорому завершению топливного кризиса во Франции, начавшегося из-за отказа сотрудников выходить на работу до тех пор, пока им не будут повышены зарплаты на фоне высокой инфляции. В результате пять из семи крупнейших НПЗ страны приостановили работу на несколько дней, а на трети французских заправок перестало хватать топлива.

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При этом более умеренные профсоюзы CFDT и CFE-CGC, представляющие большинство рабочих, смогли заключить сделку с Total, согласно которой зарплаты будут повышены на 7 процентов, а сотрудникам выплатят бонусы в размере 3000-6000 евро. Однако, хотя сделка имеет юридическую силу, отказ от переговоров со стороны CGT означает, что забастовка может продолжаться еще некоторое время, отмечает Reuters.

В CGT требуют, чтобы зарплаты рабочих были проиндексированы именно на 10 процентов, обосновывая это высокой инфляцией, достигающей, по данным властей на 10 октября, 6,2 процента. В пятницу, 14 октября, забастовки, затрагивающие четыре НПЗ, продолжились, подчеркнули в профсоюзе.

CGT, второй по величине профсоюз Франции, призывает к межотраслевым общенациональным забастовкам, которые могут нанести серьезный ущерб инфраструктуре страны. Так, работники ядерной энергетики уже участвуют в протестах. Профсоюзы из других отраслей, в том числе железнодорожников и сотрудников автомобильной промышленности, объявили, что примут участие в массовых забастовках уже во вторник 18 октября.

28 сентября стало известно об остановке крупнейшего НПЗ в стране компании Total. До этого из-за протестов во Франции также закрылся еще один крупный НПЗ — американской Exxon Mobil. На фоне нехватки бензина на 30 процентах заправок в стране власти задействовали стратегические резервы и увеличили импорт. По крайней мере два департамента в парижском регионе ввели временный запрет на продажу топлива в канистры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

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Данил Дмитриев
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