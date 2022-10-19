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20:35, 19 октября 2022Мир

В Иране под арест попали россиянин и другие иностранные граждане

В Иране в связи с беспорядками арестовали 14 иностранцев, включая одного гражданина РФ

Фото: WANA / Reuters

Власти Ирана арестовали 14 иностранцев в связи с беспорядками, которые потрясли страну в последние недели. Известно, что среди задержанных есть один гражданин России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно источнику, граждане 14 стран, включая США, Россию, Австрию, Францию, Великобританию и Афганистан, были арестованы в ходе недавних беспорядков в стране. Большинство задержанных были жители Афганистана.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о намерении проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Ираном.

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Татьяна Антоненко
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