В Иране под арест попали россиянин и другие иностранные граждане

В Иране в связи с беспорядками арестовали 14 иностранцев, включая одного гражданина РФ

Власти Ирана арестовали 14 иностранцев в связи с беспорядками, которые потрясли страну в последние недели. Известно, что среди задержанных есть один гражданин России. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно источнику, граждане 14 стран, включая США, Россию, Австрию, Францию, Великобританию и Афганистан, были арестованы в ходе недавних беспорядков в стране. Большинство задержанных были жители Афганистана.

Ранее сообщалось, что Украина заявила о намерении проработать вопрос разрыва дипломатических отношений с Ираном.

