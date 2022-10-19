Итальянский специалист в области терроризма обвинил НАТО в нацеленности на войну

Итальянский исследователь Орсини: Запад отвергает диалог с РФ и нацелен на войну

Запад отвергает любые предложения о диалоге с Россией и нацелен на войну. Об этом заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини, передает ТАСС.

Эксперт обвинил НАТО в яростном настрое на конфликт. По его словам, Запад и НАТО хотят войны и не хотят мира. Орсини напомнил, что Москва в последние недели дважды предлагала пойти на диалог — в этой связи он напомнил о заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что российская сторона готова рассмотреть предложение о встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом на полях саммита G20.

«А американский президент сказал, что не хочет говорить с Путиным об Украине. Мы на Западе отвергаем любые предложения о диалоге с Россией, в такой ситуации мир невозможен. Россия стремится к диалогу с Белым домом уже более 20 лет. Это чистая ложь, что мы хотим мира», — заключил исследователь.

Ранее заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид заявила, что Вашингтон намерен обеспечить Киеву максимально сильную позицию для начала мирных переговоров. Она отметила, что Соединенные Штаты предоставляют Украине экстраординарную поддержку, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь.