США заявили о намерении обеспечить Украине сильную позицию для переговоров

Госдеп США заявил о необходимости обеспечить Украине сильную позицию для переговоров

США намерены обеспечить Украине максимально сильную позицию для начала мирных переговоров. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид, передает РИА Новости.

«США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — указали в Госдепе.

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. По мнению политика, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.