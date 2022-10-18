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18:36, 18 октября 2022Мир

США заявили о намерении обеспечить Украине сильную позицию для переговоров

Госдеп США заявил о необходимости обеспечить Украине сильную позицию для переговоров
Карен Донфрид

Карен Донфрид. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

США намерены обеспечить Украине максимально сильную позицию для начала мирных переговоров. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид, передает РИА Новости.

«США предоставляют экстраординарную поддержку Украине, включая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Предоставляя эту поддержку, мы хотим обеспечить Украине максимально сильную позицию к началу переговоров», — указали в Госдепе.

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил, что Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. По мнению политика, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне.

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Анжелика Бережная
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