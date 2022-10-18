Экс-президент США Барак Обама призвал определить рамки поддержки Киева

Вашингтону следует определить рамки поддержки Киева, чтобы избежать прямого столкновения с Россией. С таким призывом выступил экс-президент США Барак Обама в интервью Pod Save America.

«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет. США, НАТО и остальные должны самостоятельно определить линии, исходя из расчета, что конфликт России и Украины может перерасти в эскалацию между Россией, США и НАТО», — сказал политик.

По мнению Обамы, Соединенным Штатам и их союзникам необходимо задуматься, «где заканчивается оборона и начинается наступление», и внимательно следить за типом вооружений, передаваемых украинской стороне. При этом сам экс-президент отказался решать, где должна быть проведена эта линия.

Ранее издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал, сколько, по его мнению, украинские военные смогут продержаться против России, если США и НАТО перестанут оказывать им помощь. Он предрек, что в этом случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает достаточно быстрое поражение — они не продержатся и месяца.