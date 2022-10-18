National Interest: без помощи США и НАТО украинские военные не продержатся и месяца

Издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал, сколько, по его мнению, украинские военные смогут продержаться против России, если США и НАТО перестанут оказывать им помощь. Он предрек, что в этом случае Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидает достаточно быстрое поражение — они не продержатся и месяца.

Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяца Дмитрий Саймс генеральный директор журнала National Interest

Саймс также назвал спорным решение американской администрации наделить Киев правом вето в вопросе соглашений по Украине, которые могут принимать Россия и США. Кроме того, он считает, что намерения НАТО во что бы то ни стало поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, являются большой ошибкой. Политолог отметил, что вместо этого сторонам конфликта нужно искать пути мирного решения конфликта при помощи дипломатии, иначе он легко может выйти из-под контроля.

Противостояние Запада и России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал причину противостояния Вашингтона Москве в украинском конфликте. По его мнению, это должно помочь предотвратить конфликты в других странах. Он отметил, что, если США сейчас откажутся от поддержки Киева, «есть риск открыть ящик Пандоры».

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер рассказала, что Вашингтон готов оказывать поддержку Киеву столько, сколько будет нужно. По ее словам, США собираются продолжить предоставлять Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь. При этом пресс-секретарь Белого дома отказалась оценивать ход боевых действий на Украине.

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, в свою очередь, заверил, что у объединения достаточно денег для финансирования военных поставок Киеву. Он призвал не переживать из-за возможной приостановки поддержки Украины, отметив, что для этой цели имеется достаточно средств.

Ядерный конфликт

Обозреватель издания 19fortyfive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может обернуться ядерной войной с Россией. Он подчеркнул, что в стремлении Вашингтона до последнего помогать Киеву кроется главная проблема, поскольку, предоставив ВСУ слишком большое количество оружия, благодаря которому они вытеснят российских военных с территории страны, Владимир Путин может пойти на крайний шаг и использовать ядерное оружие.

Загонять в угол человека, имеющего единоличное право на запуск оружия, в стране, обладающей самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире, неразумно. Тем не менее эта реальность, по-видимому, ускользает от внимания некоторых высших должностных лиц и отставных генералов на Западе Дэниел Дэвис бывший подполковник армии США

Он призвал американского лидера пересмотреть свою политику в данном вопросе ради сохранения мира и недопущения ядерной катастрофы. «Нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва», — заключил он.

Журналист американского издания The American Conservative Питер ван Бурен считает, что США захотели взять Россию на «ядерное слабо», предупредив, что это может плохо закончиться для Вашингтона. По его словам, как Байден, так и Путин понимают, что ядерный конфликт не является выходом из сложившейся ситуации на Украине.