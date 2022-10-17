Блинкен назвал причину противостояния США России в украинском конфликте

Блинкен рассказал о «ящике Пандоры», из-за которого США противостоят России на Украине

Соединенные Штаты должны противостоять России на Украине, иначе могут возникнуть конфликты в других частях мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния), дипломат назвал причину противостояния США России в украинском конфликте. По его мнению, это поможет предотвратить конфликты в других странах. Как уточнил Блинкен, если Вашингтон сейчас откажется от поддержки Киева, «есть риск открыть ящик Пандоры». По его словам, тогда другие страны, не только в Европе, извлекут из этого урок.

«Это спровоцирует конфликты в других частях мира», — подчеркнул он.

Ранее Блинкен назвал Россию единственной способной решить кризис на Украине страной. Он уверен, что в сложившейся вокруг Украины ситуации российский президент Владимир Путин потерпит стратегическое поражение, несмотря на возможное наличие некоторых краткосрочных тактических побед.