Блинкен назвал Россию единственной способной решить кризис на Украине страной

Госсекретарь США Блинкен заявил, что решить кризис на Украине может лишь президент Путин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные страны не способны решить кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Он назвал Россию единственной страной, которая на это способна, сообщает ТАСС.

«Я считаю важным помнить, что в течение всего этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы стремились предоставить президенту Путину возможные способы сойти с пути. Он — единственный человек, который может решить, воспользоваться ли ими», — рассказал госсекретарь.

Он уверен, что в сложившейся вокруг Украины ситуации российский президент потерпит стратегическое поражение, несмотря на возможное наличие некоторых краткосрочных тактических побед.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что страна готова обсуждать свой нейтральный статус. Для этого Киеву необходимы гарантии безопасности не только от России, но и от стран Запада, подчеркнул он.