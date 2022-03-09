В офисе Зеленского согласились обсуждать нейтральный статус Украины

Замглавы офиса президента Украины подтвердил готовность Киева обсуждать нейтральный статус

Украина готова обсуждать нейтральный статус страны. Для этого Киеву необходимы гарантии безопасности не только от России, но и от стран Запада. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РИА Новости.

По сообщениям украинских СМИ, утром 9 марта Украина фактически показала готовность вести переговоры о нейтралитете страны в очередном заявлении президента Владимира Зеленского. «По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности», — заключили украинские журналисты.

Впервые в офисе Зеленского заговорили о возможности переговоров о нейтральном статусе Украине 25 февраля, через день после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. «Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», — подтвердил намерения советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Нейтральный статус Украины — одна из целей российской специальной операции. Президент России Владимир Путин озвучил три условия, которые Москва требует от Киева — это демилитаризация и денацификация страны, обеспечение ее нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

8 марта Зеленский признался, что он пересмотрел для себя вопрос членства Украины в НАТО. «В отношении НАТО — я охладел к этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину», — резюмировал президент.