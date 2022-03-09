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В офисе Зеленского согласились обсуждать нейтральный статус Украины

Замглавы офиса президента Украины подтвердил готовность Киева обсуждать нейтральный статус

Фото: Рустам Абдрахимов / Wikimedia Commons

Украина готова обсуждать нейтральный статус страны. Для этого Киеву необходимы гарантии безопасности не только от России, но и от стран Запада. Об этом рассказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает РИА Новости.

По сообщениям украинских СМИ, утром 9 марта Украина фактически показала готовность вести переговоры о нейтралитете страны в очередном заявлении президента Владимира Зеленского. «По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности», — заключили украинские журналисты.

Впервые в офисе Зеленского заговорили о возможности переговоров о нейтральном статусе Украине 25 февраля, через день после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса. «Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением», — подтвердил намерения советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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6 марта

Нейтральный статус Украины — одна из целей российской специальной операции. Президент России Владимир Путин озвучил три условия, которые Москва требует от Киева — это демилитаризация и денацификация страны, обеспечение ее нейтрального статуса и признание суверенитета России над Крымом.

8 марта Зеленский признался, что он пересмотрел для себя вопрос членства Украины в НАТО. «В отношении НАТО — я охладел к этому вопросу уже давно, после того как мы поняли, что НАТО не готов принять Украину», — резюмировал президент.

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Дмитрий Настасьев
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