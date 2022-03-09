СМИ сообщили о готовности украинских властей согласиться на нейтральный статус

Заявление президента Украины Владимира Зеленского партии «Слуга народа» о необходимости заключения нового договора, гарантирующего безопасность страны, демонстрирует готовность украинских властей объявить нейтральный статус государства. К такому заключению пришел портал «Страна.ua», пишет РИА Новости.

«Заявление партии "Слуга народа" очень знаковое, так как впервые от украинской власти прозвучала формулировка — как видят в Киеве нейтральный статус государства, который требует Россия. По сути, в правящей партии согласились такой статус объявить (раз в НАТО не берут) и сопроводили условием по гарантиям безопасности, которые бы дали и Запад, и Турция, и Россия», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что несмотря на то, что во время боевых действий заявление украинских властей «кажется не очень актуальным», оно может стать базой для будущих компромиссов после завершения российской спецоперации.

Ранее во вторник, 8 марта, Владимир Зеленский заявил, что уже давно охладел к вопросу о вступлении своей страны в НАТО. По его словам, Украина поняла, что НАТО не готова принять ее в свой состав, поскольку боится конфронтации с Россией.

В свою очередь, советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк заявил, что условием для обсуждения вопроса об отказе Украины вступать в НАТО стали бы гарантии безопасности.

Сам украинский лидер в видеообращении позже призвал к новому раунду переговоров с Россией для урегулирования ситуации. «Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей», — заявил он.