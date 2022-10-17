Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 17 октября 2022Мир

В США рассказали об игре Байдена в «ядерное слабо» на Украине

TAC: Байден хочет взять Путина на «ядерное слабо», но это плохо кончится для США
Владимир Путин и Джо Байден

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США захотели взять Россию на «ядерное слабо», но это может плохо закончиться для Вашингтона, заявил журналист американского журнала The American Conservative (TAC) Питер ван Бурен (Peter Van Buren).

По его словам, и президент США Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин понимают, что ядерный вариант — не выход из сложившейся ситуации на Украине. Автор уточнил, что по мнению Белого дома, России грозит поражение на Украине. Однако, уточнил журналист, это неправда, «хотя бы потому, что территории переходят из рук в руки, и в случае чего Путин сможет отступить к стабильным рубежам, существовавшим в Донбассе до начала спецоперации».

По словам эксперта, воевать с Россией на равнинах Украины США и НАТО готовились почти 70 лет. «Последнее, чего хочет Путин, — это воевать с НАТО из-за Украины напрямую, а не через более слабых посредников», — добавил он.

Материалы по теме:
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
12 октября 2022
«Приготовиться к ядерному нападению» Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
«Приготовиться к ядерному нападению»Как 60 лет назад мир оказался на грани третьей мировой войны?
16 октября 2022

По мнению автора, учитывая «исторический опыт применения ядерного оружия», который есть только у США, у Путина существует четыре варианта действий. «Первый — это "показательная" ядерная бомба. Скажем, маломощный взрыв на уровне моря у берегов Одессы, который выбьет стекла или, может, даже отключит электричество», — отметил автор. Второй вариант — это ядерный удар по крупному скоплению украинских войск, который должен «расчистить путь, не втравляя при этом США», указал Питер ван Бурен. Он добавил, что аналогичного результата можно добиться обычным оружием. «Третьим мог бы быть обезглавливающий удар по руководству Украины», — перечислил он и озвучил последний вариант: удар по украинскому городу.

Питер ван Бурен считает, что ни один из этих сценариев не будет реализован. «В каждом военном сценарии есть момент, когда рептильный мозг берет свое и кто-то говорит: "Хватит!". В Вашингтоне и Москве задумаются, доживем ли мы вообще до понедельника, чтобы отвести детей в школу. На Украине мы уже играем с русскими в ядерное слабó. Не надо выяснять, кто сморгнет первым», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Россия вынуждена отвечать на подобные выпады, объяснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число погибших при крушении самолета в Ейске
Зеленский сообщил о новых перебоях с электроэнергией
Иранские дроны назвали завоевавшими уважение Запада после ударов на Украине
Пентагон прокомментировал ситуацию с оплатой услуг Starlink на Украине
МИД России раскритиковал давление Запада на Сербию
Молдавия начала ежедневно закупать небольшие партии газа
МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России
Власти подсчитали предварительный ущерб от падения самолета в Ейске
В США оценили вероятность восстановить иранскую ядерную сделку
В США рассказали об игре Байдена в «ядерное слабо» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.