В США рассказали об игре Байдена в «ядерное слабо» на Украине

TAC: Байден хочет взять Путина на «ядерное слабо», но это плохо кончится для США

США захотели взять Россию на «ядерное слабо», но это может плохо закончиться для Вашингтона, заявил журналист американского журнала The American Conservative (TAC) Питер ван Бурен (Peter Van Buren).

По его словам, и президент США Джо Байден, и его российский коллега Владимир Путин понимают, что ядерный вариант — не выход из сложившейся ситуации на Украине. Автор уточнил, что по мнению Белого дома, России грозит поражение на Украине. Однако, уточнил журналист, это неправда, «хотя бы потому, что территории переходят из рук в руки, и в случае чего Путин сможет отступить к стабильным рубежам, существовавшим в Донбассе до начала спецоперации».

По словам эксперта, воевать с Россией на равнинах Украины США и НАТО готовились почти 70 лет. «Последнее, чего хочет Путин, — это воевать с НАТО из-за Украины напрямую, а не через более слабых посредников», — добавил он.

По мнению автора, учитывая «исторический опыт применения ядерного оружия», который есть только у США, у Путина существует четыре варианта действий. «Первый — это "показательная" ядерная бомба. Скажем, маломощный взрыв на уровне моря у берегов Одессы, который выбьет стекла или, может, даже отключит электричество», — отметил автор. Второй вариант — это ядерный удар по крупному скоплению украинских войск, который должен «расчистить путь, не втравляя при этом США», указал Питер ван Бурен. Он добавил, что аналогичного результата можно добиться обычным оружием. «Третьим мог бы быть обезглавливающий удар по руководству Украины», — перечислил он и озвучил последний вариант: удар по украинскому городу.

Питер ван Бурен считает, что ни один из этих сценариев не будет реализован. «В каждом военном сценарии есть момент, когда рептильный мозг берет свое и кто-то говорит: "Хватит!". В Вашингтоне и Москве задумаются, доживем ли мы вообще до понедельника, чтобы отвести детей в школу. На Украине мы уже играем с русскими в ядерное слабó. Не надо выяснять, кто сморгнет первым», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики. Россия вынуждена отвечать на подобные выпады, объяснил он.