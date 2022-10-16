В США предрекли ядерный конфликт с Россией из-за стратегии Байдена по Украине

Автор 19fortyfive Дэвис заявил об угрозе ядерной войны США и России из-за политики Байдена

Стратегия президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине может привести к ядерной войне с Россией. Об этом заявил обозреватель издания 19fortyfive бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

По мнению автора, заявление Байдена о намерении Вашингтона поддерживать Украину столько, сколько потребуется, отражает стратегическую проблему США. Если Запад предоставит Киеву достаточное количество вооружения, которое позволит вытеснить силы армии России с территории Украины, то президент России Владимир Путин решится на применение ядерного оружия, о чем он неоднократно заявлял.

«Загонять в угол человека, имеющего единоличное право на запуск оружия, в стране, обладающей самым большим арсеналом ядерных боеголовок в мире, неразумно. Тем не менее эта реальность, по-видимому, ускользает от внимания некоторых высших должностных лиц и отставных генералов на Западе», — отметил Дэвис.

Вашингтон должен переоценить политику в отношении спецоперации ради предотвращения ядерной катастрофы. «Позвольте мне прямо заявить то, что должно быть очевидным: в конфликте между Россией и Украиной нет ничего, что стоило бы потери одного натовского или американского города в результате ядерного взрыва», — заключил автор.

Ранее президент Владимир Путин заявил о возможности России использовать ядерное оружия при угрозе территориальной целостности страны. Это не блеф, заявил глава государства. При этом он отметил, что страна располагает различными средствами поражения, кроме того, по отдельным компонентам и более современными, чем у государств НАТО.