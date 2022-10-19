Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:34, 19 октября 2022Путешествия

Италия разъяснила процесс выдачи туристических виз для россиян

Италия отказалась требовать от россиян выписку из европейского банка для получения визы
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dan Novac / Unsplash

Власти Италии отказались требовать от российских путешественников выписки со счета европейского банка для оформления документов на получение шенгена. Процесс выдачи туристических виз РИА Новости разъяснили в посольстве страны в Москве.

В диппредставительстве отметили, что вместо выписки из банка, работающего в странах-членах Евросоюза, Италии нужны четкие доказательства наличия достаточного количества денег у россиян для пребывания в стране и оплаты высоких расходов на авиабилеты.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Более того, собеседник агентства подчеркнул, что банковские выписки путешественников проверяются на регулярной основе. «При обнаружении подделки в визе отказывают, о чем уведомляют всех партнеров по Шенгенскому соглашению», — добавили в посольстве.

Ранее в октябре власти Германии ужесточили визовые правила для россиян. Теперь для получения немецкой визы гражданам России необходимо подавать выписку из поддающегося проверке банка, действующего в странах-участницах ЕС.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России
Стало известно о появлении в четырех российских регионах теробороны
Косметолог назвала способы защищать кожу в холода
Россия отказалась инициировать закрытие консульств в Европе
50-летняя актриса из сериала «Бригада» выложила фото в купальнике
Россия нарастила товарооборот с одной страной
В Винницкой области заявили о ракетном обстреле региона
Путин ввел режим «повышенной готовности» в двух российских федеральных округах
Стало известно о риске подорожания газировки в России
Анонсирована игра The Sims 5
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.