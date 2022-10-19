Политику Путина сочли изматывающей для Вашингтона

Al Mayadeen: США измотаны политикой Путина из-за его нежелания проявить слабость

Конфликт на Украине дал президенту России Владимиру Путину возможность добиться перемен, к которым он давно призывал. Об этом утверждает Al Mayadeen.

Телеканал отмечает, что российский лидер желает добиться установления многополярного мира. В связи с этим многие страны начинают отворачиваться от США, наблюдая проводимую Штатами «политику наглости и лжи», когда Вашингтон ведет себя как единоличный мировой правитель и полицейский, требуя исполнения своих приказов..

Al Mayadeen обратил внимание, что Вашингтон начал уставать от российско-украинского конфликта, обошедшегося Штатам в десятки миллиардов долларов. «Америку измотали действия Путина, который пока не проявляет никакой слабости, несмотря на заявления Запада об ухудшении экономической ситуации в России», — резюмировал канал.

В сентябре Foreign Policy предупредило, что энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. В статье отмечалось, что единственными, кто может выйти экономическими победителями из энергокризиса — США и Китай. Одновременно с этим противостояние Европы и России полностью разрушит многополярный мир, а место России будет зависеть от позиции Китая.