Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 19 октября 2022Мир

Политику Путина сочли изматывающей для Вашингтона

Al Mayadeen: США измотаны политикой Путина из-за его нежелания проявить слабость

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Конфликт на Украине дал президенту России Владимиру Путину возможность добиться перемен, к которым он давно призывал. Об этом утверждает Al Mayadeen.

Телеканал отмечает, что российский лидер желает добиться установления многополярного мира. В связи с этим многие страны начинают отворачиваться от США, наблюдая проводимую Штатами «политику наглости и лжи», когда Вашингтон ведет себя как единоличный мировой правитель и полицейский, требуя исполнения своих приказов..

Al Mayadeen обратил внимание, что Вашингтон начал уставать от российско-украинского конфликта, обошедшегося Штатам в десятки миллиардов долларов. «Америку измотали действия Путина, который пока не проявляет никакой слабости, несмотря на заявления Запада об ухудшении экономической ситуации в России», — резюмировал канал.

В сентябре Foreign Policy предупредило, что энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. В статье отмечалось, что единственными, кто может выйти экономическими победителями из энергокризиса — США и Китай. Одновременно с этим противостояние Европы и России полностью разрушит многополярный мир, а место России будет зависеть от позиции Китая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европе предложили отказаться от «безопасности вместе с Россией»
В Севастополе сработала система ПВО
Учредитель фонда «Дом с маяком» описала образ настоящего москвича
Россиянам раскрыли две причины проблем с пробужденем по утрам
Стало известно о планах шведского автогиганта продать бизнес в России
Американские фанаты назвали российского игрока НХЛ «врагом народа»
Кремль прокомментировал возможность создания нового федерального округа
России спрогнозировали выход на передовые позиции по развитию рынка дронов
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Стало известно об употреблении военными ВСУ наркотиков на боевых заданиях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.