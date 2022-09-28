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России и Европе предрекли потерю статуса сверхдержав

Foreign Policy: противостояние России и Европы полностью разрушит многополярный мир

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. Об этом пишет издание Foreign Policy.

В статье отмечается, что единственными, кто может выйти экономическими победителями из энергокризиса — США и Китай. Одновременно с этим противостояние Европы и России полностью разрушит многополярный мир, а место России будет зависеть от позиции Китая.

По мнению авторов статьи, из-за того, что темпы роста экономики сократятся, Евросоюз утратит свою конкурентоспособность.
Причиной будет огромная зависимость от российских энергоресурсов. А для перехода к возобновляемым источникам энергии понадобится много времени.

В статье говорится, что Россия в результате противостояния пострадает еще сильнее, так как в добыче нефти и газа начнется спад. Кроме того, переориентация поставок на азиатский регион приведет к потере больших объемов средств.

Ранее политике Евросоюза предрекли неизбежное испытание на фоне победы коалиции правоцентристов на парламентских выборах в Италии.

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Татьяна Антоненко
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