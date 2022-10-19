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18:13, 19 октября 2022Моя страна

В Ростове-на-Дону гуляющий на поводке кабан попал на видео

Ростовчанка, которая выгуливала кабана на Комсомольской площади города, попала на видео

Фото: страница группы «Это Ростов!» во «Вконтакте»

Ростовчанка, которая выгуливала на шлейке и поводке кабана по кличке Геннадий, попала на видео. Соответствующий ролик публикует портал Runews24.

Местный житель запечатлел женщину вместе с экзотическим домашним животным на Комсомольской площади. На размещенных кадрах видно, что кабан гуляет по Ростову-на-Дону, не обращая внимания на других прохожих. «Кабанчик с охраной важно прогуливается по Комсомольской площади», — уточнил автор.

Пользователи сети, в свою очередь, заявили, что неоднократно видели питомца на прогулке. «Ой, раньше рядом жили с этим красавчиком, помню его еще малышом», «Я его знаю», «Когда узнал новость о том, что ростовские власти запретят горожанам выгуливать собак в парках, купил себе кабанчика», — шутили они в комментариях в соцсетях, на которые обратили внимание журналисты издания.

В сентябре в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — заявил автор ролика.

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Майя Пономаренко
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