В Херсоне начали предпринимать меры против затопления города

В Херсоне нарастили сброс воды, чтобы уберечь город в случае повреждения Каховской ГЭС

Власти Херсонской области увеличили объем сброса воды, чтобы минимизировать последствия возможного повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил глава нового российского региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьев LIVE».

«Мы сейчас увеличили сброс воды в систему каналов — Северо-Крымский, Каховский, чтобы ее меньше было выпущено через шлюзы», — рассказал Сальдо.

Ранее он предупредил, что в области имеется опасность затопления правобережной части региона из-за сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.