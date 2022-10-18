В Херсонской области предупредили об угрозе разрушения плотины Каховской ГЭС

Глава Херсонской области Сальдо: Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС

Киевские власти угрожают разрушением плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он предупредил, что в регионе имеется опасность затопления правобережной части региона из-за сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

О том, что у Вооруженных сил России есть данные о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, также говорил командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин. Генерал армии сообщил, что подобные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры промышленного центра и к большому числу жертв среди гражданского населения. Суровикин также охарактеризовал ситуацию на херсонском направлении как непростую.

Ранее Сальдо заявил об организованном перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Свое решение он объяснил созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника.