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В Херсонской области сообщили о неудачной попытке ВСУ прорваться к Каховской ГЭС

Глава Херсонской области Сальдо: ВС РФ отразили попытки ВСУ прорваться к Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

В Херсонской области сообщили о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться к Каховской ГЭС. По словам главы региона Владимира Сальдо, два батальона были разбиты союзными силами, передает ТАСС.

«Разбили практически полностью те два батальона, которые шли со стороны Дудчан. Они хотели на Каховскую ГЭС попасть, чтобы остановить ее полностью», — рассказал Сальдо.

Ранее стало известно о прорыве украинского отряда на территорию Луганской народной республики (ЛНР). После продвижения вглубь территории примерно на 1,5-2 километра, ВСУ попали в «огневой мешок» и понесли потери. Вскоре в ЛНР заявили об уничтожении большей части украинского отряда.

По данным подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в прорвавшемся отряде было около 100 военнослужащих при поддержке более десяти единиц автомобильной техники.

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Алевтина Запольская
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