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В ЛНР раскрыли численность прорвавшегося отряда ВСУ

Подполковник ЛНР Марочко заявил, что в прорвавшемся отряде ВСУ было около 100 человек

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В отряде Вооруженных сил Украины, который 3 октября прорвался на территорию Луганской народной республики (ЛНР), было около 100 военнослужащих при поддержке более 10 единиц автомобильной техники, сообщил в эфире Первого канала подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Выдвинулась батальонно-тактическая группа. Там было порядка 100 человек личного состава, более 10 единиц автомобильной специальной техники. Сейчас нашими разведорганами уточняются потери украинских военнослужащих», — сообщил Марочко.

О прорыве украинской отряда стало известно 3 сентября. После продвижения вглубь территории республики примерно на 1,5-2 километра ВСУ попали в «огневой мешок» и начали нести потери. Вскоре в ЛНР заявили об уничтожении большей части украинского отряда.

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Василий Мека
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