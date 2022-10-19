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16:12, 19 октября 2022Силовые структуры

Полиция перешла на усиленный режим несения службы в приграничных регионах России

Глава МВД заявил о переводе полиции на усиленный режим несения службы в ряде регионов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев во время выступления в Госдуме заявил о переводе личного состава ведомства на усиленный режим несения службы в некоторых российских регионах. Об этом в среду, 19 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр добавил, что особое внимание уделяется приграничным с Украиной территориям. Такое решение было принято в связи с влиянием на деятельность полиции внешних и внутренних факторов.

«Среди новых вызовов – агрессивная политика коллективного Запада, откровенно провокационный и террористический характер действий правящего киевского режима», — отметил Колокольцев.

Чтобы противостоять им, МВД проводит мероприятия «по недопущению осложнения оперативной обстановки».

Ранее 19 октября Колокольцев сообщил, что бывшего замминистра энергетики России уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей, при этом он не назвал имени фигуранта. Полицейские установили факт передачи денег. Преступление было выявлено благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и федерального казначейства.

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Елизавета Новикова
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