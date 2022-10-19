Экс-замминистра энергетики уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей

Глава МВД уличил экс-замминистра энергетики в получении взятки в 227 миллионов рублей

Глава МВД Владимир Колокольцев уличил бывшего замминистра энергетики России в получении взятки в 227 миллионов рублей, не назвав имени фигуранта. Об этом в среду, 19 октября, пишет РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, полицейские установили факт передачи денег. Преступление было выявлено благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и федерального казначейства.

По сведениям полиции, экс-замминистра получал деньги через посредников, используя счета в иностранных банках. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении госконтрактов.

18 января сообщалось, что бывшего министра российского региона посадили за 18 взяток на 23 миллиона рублей.

