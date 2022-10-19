Глава МВД сообщил о сотне уголовных дел о дискредитации армии России

Глава МВД Колокольцев: возбуждено 100 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ

Экс-замминистра энергетики уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей

Начало событий в новости Экс-замминистра энергетики уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей

Правоохранители возбудили более ста уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил России, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

По его словам, расследования начаты по материалам полиции. Также выявлено 4,5 тысячи административных правонарушений за фейки о российской армии.

Ранее 19 октября Колокольцев сообщил, что бывшего замминистра энергетики России уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей, при этом он не назвал имени фигуранта. Полицейские установили факт передачи денег. Преступление было выявлено благодаря совместной работе сотрудников МВД, ФСБ, Росфинмониторинга и федерального казначейства.

По сведениям полиции, экс-замминистра получал деньги через посредников, используя счета в иностранных банках. Вознаграждение предназначалось за помощь в заключении госконтрактов.