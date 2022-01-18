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Бывшего министра российского региона посадили за 18 взяток на 23 миллиона рублей

СКР: в Кирове суд приговорил к 4,5 годам экс-главу Минсельхоза за взятки на 23 млн рублей

Фото: Правительство Кировской области

В Кирове суд вынес приговор бывшему министру лесного хозяйства региона, признав его виновным по 18 эпизодам получения взяток на общую сумму в 23 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

Речь идет об Алексее Шургине, уточняет ТАСС. Он осужден на 4,5 года заключения в колонии строгого режима. Также суд лишил его права занимать должности на госслужбе

Следствием и судом установлено, что с 2018-го по 2020 год глава Минсельхоза области получал взятки от местных предпринимателей за сделки с древесиной, аренду лесных участков и покровительство в этой сфере. Шургин свою вину признал и дал показания на кировского вице-губернатора Андрея Плитко, которого задержали с поличным при получении 3,4 миллиона рублей.

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Любовь Ширижик
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