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08:29, 19 октября 2022Россия

Власти рассказали о превращении Херсона в крепость

Стремоусов рассказал, что Херсон превращается в крепость, опасений насчет сдачи города нет

Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о превращении Херсона в «крепость». Его слова передает РИА Новости.

Как подчеркнул Стремоусов, речь идет об оборонительном процессе, а опасений насчет сдачи города нет. «Город Херсон превращается в крепость», — констатировал он. В то же время он отметил, что украинские силы стянули к линии фронта в Херсонской области много наемников и военной техники.

Ранее власти порекомендовали жителям Херсона и населенных пунктов правобережной части Херсонской области покинуть дома. Там отметили, что населенные пункты могут попасть под обстрелы украинских войск.

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Марина Совина
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