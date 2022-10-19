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08:25, 19 октября 2022Россия

Власти Херсона порекомендовали жителям покинуть город

Стремоусов: жителям Херсона рекомендовали покинуть город из-за угрозы обстрела
СюжетНаселение России:

Фото: РИА Новости

Херсон, также как и другие населенные пункты правобережной части Херсонской области, может попасть под обстрелы украинских войск, поэтому его населению рекомендовано покинуть город, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсон — это концентрация большого количества людей. Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — объяснил он.

Ранее Стремоусов предупредил, что на Херсон в ближайшее время может начаться наступление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 октября командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин сказал, что планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации. При этом, отметил генерал армии, первоочередной задачей Минобороны является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. «Поэтому, прежде всего, российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — объяснил он.

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Марина Совина
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