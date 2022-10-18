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23:58, 18 октября 2022Россия

В Херсонской области предупредили о наступлении ВСУ в ближайшее время

Власти Херсонской области заявили, что в ближайшее время может начаться наступление ВСУ

Фото: Telegram-канал Кирилла Стремоусова

Заместитель главы администрации Харьковской области Кирилл Стремоусов предупредил о том, что в ближайшее время может начаться наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон. Обращение он опубликовал в своем Telegram.

«По имеющимся у нас данным укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон», — заявил Стремоусов. По его словам, возможны обстрелы самого Херсона и правобережной части Херсонской области.

Стремоусов посоветовал мирным жителям по возможности покинуть регион «предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску».

Ранее командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин сказал, что планы России на Херсон зависят от складывающейся «военно-тактической» ситуации. До этого Кирилл Стремоусов призвал жителей выехать в другие российские регионы для обеспечения маневренности военных при «зачистке» территории от ВСУ.

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Марина Совина
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